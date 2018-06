Saarte Hääl: põhikooli lõpetajad saavad kingiks krüptoraha

Sellise kingiidee initsiaator oli Saarte Häälele teadaolevalt üks lapsevanem, Ahti Kuris. Direktori sõnul tegutseb neil MTÜ Meie Laste Tuleviku Heaks. See loodi aastaid tagasi eesmärgiga aidata õpilasi, kel abi vaja. «Et kõik õpilased saaksid käia ekskursioonidel ja õppekäikudel,» selgitas Valjala koolijuht Aive Mõistlik, lisades, et alates MTÜ loomisest ongi kõik õpilased saanud alati kõiges osaleda.

Kõnealuse MTÜ eestvedamisel otsustati tänavustele lõpetajatele kinkida ka nende isiklik krüptoraha. «Arvasime, et sel aastal tunnustame kõiki lõpetajaid bitcoinidega. Iga lõpetaja saab 0,00333 bitcoini, see on umbes 19 eurot,» sõnas Mõistlik. «Seda selleks, et tunnustada nende pingutusi ja äratada huvi potentsiaalselt revolutsiooniliste tehnoloogiate vastu.»