Priit Alamäe Eesti200st: keegi meist ei ärka mõttega «oi saaks vaid riigikokku»

«Keegi meist ei ärka hommikul mõttega: oh, kurat, õudselt tahaks erakonda teha või: oi, saaks vaid riigikokku,» kommenteeris Alamäe, kelle sõnul on aga soovitud muutusi võimalik täide viia läbi riigikogu, kuhu pääsemiseks on vaja teha ka erakond - seda, kas nad selle ka teevad, sõltub ühiskonna reaktsioonist, vahendab ERR.

Sealjuures ei taha Eesti200 aktsepteerida seni toiminud poliitilisi vastandumisi ning kuigi Alamäe sõnul võib see olla rumal otsus, lähevad nad teist teed. «Me ei lähe ütlema, et see on loll või too on loll,» sõnas IT-ettevõtja.

«Mis iganes põhjustel on tänane ühiskondlik suhtumine niikaugel, et kui keegi defineerib end poliitiliselt aktiivsena, võib lugupeetud ettevõtjast või arstist saada ühe sekundiga räpane poliitik,» selgitas Alamäe, miks on Eesti200 nimede väljatulemine olnud keeruline ja salapärane tegevus.