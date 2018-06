Järjekordsed nigeerlased lootsid jalgpalli MM-i piletiga Eestisse pääseda

Kontrollimisel selgus, et isikud omasid FIFA MM 2018 fännipassi ning eeldasid, et fännipassi omades on neil võimalik viisavabalt Schengeni riikide territooriumil reisida. Kolmele mehele väljastati sisenemiskeelud ja nad suunati tagasi Vene Föderatsiooni.