Justiitsminister tahab elatusrahade süsteemi paindlikumaks muuta

Reinsalu viitas saates «Otse Postimehest» sellele, et mitmed riigikohtunikud on juhtinud tähelepanu kehtiva elatusrahade süsteemi jäikusele, mis tekitab ebaõiglasi olukordi. «On juhuseid, kus enamikel juhtudel isa on läinud perekonna juurest ära ja tema elatustase on oluliselt suurem kui seadusega ette nähtud jäik elatusraha määr ehk pool miinimumpalgast. Suuremad võimalused oma laste ülalpidamisse panustada, peaks seda ka tegema, kuid tänase süsteemi loogika seda ei eelda,» ütles Reinsalu. «On ka selliseid juhuseid, kus keskmist palka teeniv inimene peaks maksma elatisraha kolmele lapsele. See tähendaks, et pea-aegu kogu tema netosissetulek läheks elatiste maksmiseks. Tänane seadus ei arvesta olukorraga, kus sellel inimesel on näiteks veel kaks last, kes elavad temaga koos,» lisas Reinsalu.