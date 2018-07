Sputnik kaotas pressinõukogus vaidluses väljannetele

Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad valeväiteid, sest Sputnik ei ole uudistes mainitud materjali avaldanud ja seega ei ole alustanud ka mingit propagandakampaaniat. Kaebaja hinnangul on lood eksitavad, sest Sputnik ei alustanud propagandakampaaniat, vaid ainult saatis kaitseministeeriumile ja kaitseväele järelpärimise tulistamisjuhtumi kohta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et uudistes on avaldatud vaid ühe poole arvamus ja oletus, kuid Sputniku poole ei pöördutud.

Väljaanded selgitasid oma vastustes, et uudised on koostatud peastaabi pressiteate alusel ja toimetustel ei olnud põhjust kahelda peastaabi usaldusvääruses. Näiteks vastas Postimees, et Sputnik pani oma esialgses uudises info valesse konteksti. Väljaanded leiavad, et Sputniku seisukoht on uudises esindatud, sest tsiteeritud on peatoimetaja päringut kaitseväele.