Paul McCartney eurosaadikutele: te hoiate enda käes Euroopa muusika tulevikku

McCartney sõnul on oluline, et artistidele ja heliloojatele makstakse nende loomingu kasutamise eest. Praegune süsteem, eriti just neil internetilehtedel, mis koosnevad kasutajate loodud sisust (Youtube, Wikipedia jne) ning teenivad selle pealt kasumit, McCartney sõnul seda ei soosi.