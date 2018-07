Uurimine ei tuvastanud tibude prügikasti sattumises tahtlikku tegevust

Uurimise käigus selgus, et möödunud aasta 20. augustil tekkis ettevõttes probleem haudejäätmete käitlemise seadme vaakumtransportööriga. Samas pidid töötajatel korjama veel umbes 16 000 tibu. Vastavalt ettevõttes kehtivatele juhistele anti avariist teda masina eest vastutavatele töötajatele, kes hakkasid tegelema avarii kõrvaldamisega.

Samal ajal jätkas ettevõte tööd ning haudejäätmed viidi konteinerisse. Kostina sõnul tuvastas uurimine, et elusaid tibusid jäätmekonteinerisse ei pandud. Haudejäätmete hulgast korjati välja kõik elusad praaktibud, samuti otsiti ka nokaauguga mune. Eraldatud haudejäätmete kogus oli väike ja need kallati matseraatorisse, mis seejärel puhastati.

«Kriminaalasja materjalidest selgub, et mõni nokaauguga muna võis jääda leidmata ja need koorusid hiljem konteineris, kuna tol päeval oli soe ilm,» sõnas Kostina

«Kokkuvõtvalt võib öelda, et antud koosseis eeldab tahtlust. Kogutud tõendid kinnitavad aga seda, et tahtlust viia elusaid tibusid jäätmekonteinerisse ettevõtte töötajatel ei olnud. Samuti ei olnud töötajatel võimalik ette näha, et mõned tibud kooruvad hiljem konteineris,» ütles kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Natalja Vester.