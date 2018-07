Galerii: ajateenistusse läks 1849 noormeest ja 19 neidu

Kaitseressursside amet on kutsumise tulemustega rahul, sest oma vabal tahtel läks kohustust riigi ees täitma kolmandik kutsealustest. Head meelt teevad need noored, kellel on selge eesmärk kohustus varakult ära täita. Nemad ei jäägi kaitseressursside ameti kutset ootama, vaid teevad oma taotluse juba lõpuklassis ja lähevad aega teenima kohe pärast kooli lõppu ja endale sobivaimal ajal. Nii saab ajateenistuse järel kavandada oma karjääri ja edasiõppimist.