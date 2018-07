Siseministri sõnul tulevad teedele asukohta vahetavad kiiruskaamerad

«Tänaste kiiruskaamerate aeg hakkab läbi saama, nende kontseptsioon oligi tegelikult mõeldud kümneks aastaks,» ütles Anvelt veebisaates «Otse Postimehest». « kõiki tervitada või kurvastada uue mõttega, et me hakkama samm-sammult kasutusele võtma selliseid kiiruskaameraid, mida saab viia ühest kohast teise. Me mõtleme ka sellele, kuidas tuvastada rooli taga tehtavaid kõrvaltegevusi,» lisas ta.

Siseministri sõnul on üheks eesmärgiks ka liiklusrikkumiste menetlemise kiirendamine. «Me tahame, et politsei töö muutuks uuest aastast efektiivsemaks ja rikkumiste menetlemine politseiautos kestab senise 20-30 minuti asemel 3-5 minutit. See annab omakorda politseile võimaluse neli korda rohkem teedel ja tänavatel olla,» rääkis Anvelt. Ta lisas, et kavatseb liiklusjärelvalve paremaks muutmise uute algatustega avalikkuse ette tulla augustis.

Selle aasta esimese kuue kuu jooksul hukkus Eestis liikluses 40 inimest, eelmise aasta samal ajal poole vähem. Anvelti sõnul on spetsialistid talle väitnud, et möödunud aastal jahutas liiklus Eesti eesistumine Euroopa Liidus. «Ligi 70 protsenti raskeid liiklusõnnetusi juhtub Tallinnas ja pealinna lähiümbruses. Eesistumise ajal olid politseinikud üle kogu Eesti tänavatel ja ehkki nad ei tegelenud liiklusjärelvalvega, oli neid näha ning kindlasti see rahustas liiklust,» märkis siseminister. Anvelt lisas, et täna ja ka tulevikus ei ole Eestis võimekust igapäevaselt taolist hulka politseinikke teedel ja tänavatel hoida.

Anvelti sõnul on õnnetuste põhjusteks üha enam rooli taga tehtavad kõrvaltegevused ehk eelkõige mobiiltelefoni kasutamine, aga ka terviserikked ning purjuspäi juhtimine. «Alkoholi puhul on väga lihtne – kui inimene hukub või saab vigastada, siis võetakse proov ja kõik on selge,» ütles Anvelt. «Kõrvaltegevuste puhul on tõestamine raske. See ei ole lihtsalt telefoni näppimine, vaid armatuurlaua all sõidu ajal näiteks Facebookis kommenteerimine. Ma arvan, et nii mõnigi juht on ka täna autoroolis olles mobiiltelefonist telesaateid vaadanud,» lisas ta.