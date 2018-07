Siseminister hoiatas riigireformiga kiirustamise eest

Jüri Raidla FOTO: Mihkel Maripuu

«Kõik riigireformi teemad väärivad arutelu, aga nendega ei saa kiirustada. Kiirustades mingeid valdkondi laiali jagades võime jõuda selleni, et me peame neid varsti hakkama uuesti looma,» ütles Anvelt neljapäeval saates «Otse Postimehest».

Minister manitses riigireformi läbi viies ettevaatlikkusele riigi teenuste ülevaatamisel kuid kinnitas, et on valmis sellistel aruteludel osalema. «Näiteks on räägitud meditsiinivaldkonna erastamisest. Ma olen peaaegu täielikult selle idee vastu, kuna siis võib kaduda meie väikese riigi jaoks solidaarne süsteem ning teenus võib muutuda kallimaks. Aga me tegelikult ei tea seda,» rääkis Anvelt.

Tema sõnul on riigireformi läbiviimine ühise arutelu küsimus. «Kui me reformime riigi mingeid teenuseid, siis see puudutab nii imikuid kui ka pensionäre. Aga riiki tulebki pidevalt, kuid tasa ja targu reformida, seda ei maksa karta,» sõnas Anvelt.

Mitmed tuntud ettevõtjad on välja tulnud ettepanekuga muuta Eesti riigireformi ja mõnede riigi teenuste ümbervaatamise kaudu paremini toimivaks. Õigusteadlane ja advokaat ning endine minister Jüri Raidla sõnul tähendab riigireform avaliku võimu organisatsiooni ümberkorraldamist koos avaliku võimu funktsioonide ja osutatavate teenuste revisjoniga. Ta on öelnud, et reformi peaks algatama parlament ja olema võimeline oma koosseisu vähendama ning selle abil oma pädevust ning osatähtsust tõstma.