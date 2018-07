Lugeja foto: ka politseinikud kasutavad roolis olles telefoni

Täna kirjutas Postimees loo sadadest juhtidest, kes kasutasid roolis olles telefoni. Selle uudise valguses saatis üks lugeja Postimehele pildi sellest, kuidas ka politseinikud pole patust priid.



«Hoolimata sellest, et foto tehti 2017. aasta juulis, on mul patrulltalituse juhina halb näha oma meeskonna politseinikku roolis telefoniga rääkimas,» kommenteeris juhtunut Lääne-Harju jaoskonna patrulltalituse juht Tarvo Ingerainen. Ta lisas, et täpselt samamoodi nagu teisedki liiklejad, ei või ka politseinikud juhtides telefoni kasutada.



«Liikluskultuuri aitab parandada hoiakute muutus ja siin on tähtis, et kõik liiklejad näitaksid eeskuju. Kõrvalised tegevused on probleem ning peame sellest ka oma organisatsiooni sees rohkem rääkima,» sõnas Ingerainen.