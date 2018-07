Kersti Sarapuu: lastetusmaks ei ole õiglane

Sarapuu hinnangul ei saa lapsesaamist võtta kui kohustust või mille peab ära tegema, sest keegi – näiteks riik seda käsib. «Laps peab sündima armastavasse ja hoolivasse perekonda, tema vajaduste eest peab suutma hoolt kanda, lapsele peab pühendama aega ja tähelepanu. Need on tingimused, mida ükski valitsus ette anda ei saa ega tohigi,» ütles Sarapuu.

Keskerakonna fraktsiooni esimehe sõnul ei tohi unustada, et paraku on paare, kellel nende soovist olenemata lapsi ei ole. «Isiklikult ma ei näe, et lastetusmaks oleks õige või õiglane. Pigem teeme ühiskonnana kõik selleks, et lapsed oleksid meie peredesse oodatud ja et neid kasvavataks hästi,» sõnas Sarapuu.