Videointervjuu: mis tunne on tundide viisi päikese käes töötada?

«Palav» ja «higine» on vaid mõned märksõnad, millega kirjeldavad kuumalaine käes töötavad inimesed oma tööpäeva. Mõnel ei ole võimalust kuuma eest varjuda, mistõttu suudetakse sellise ilmaga töötada kuni paar tundi päevas. Positiivse poolena toovad töötajad välja, et head ilma on Eestis niigi vähe ning sellises palavuses töötamine on võhma juurde toonud.



Kuuma käes töötamine võib olla eluohtlik



Tõsi, et näiteks rannavalve peab olema valmis reageerima just kõige palavamal ja päikeselisemal ajal päevast. Sellest hoolimata tuleb Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula sõnul töö selliselt korraldada, et töötajad ei peaks ülesandeid kõige kuumemal ajal päevast täitma.



«Näiteks võib muru niita hommikul varem või õhtul hiljem. Samuti alustavad osad tootmisettevõtted oma tööpäevi kuumal ajal hommikuti varem, kui veel ei ole nii palav,» selgitab Kaljula.