Tasuta bussiliiklus Eesti idapiiril tekitab sõitjates pahameelt

Puhkajaid pilgeni täis tasuta bussid sõidavad peatustest ja seal ootavatest inimestest peatumata mööda, kirjutab Põhjarannik. Juhid on sunnitud sättima bussi esiklaasile sildi lakoonilise kirjaga «Kohti pole».

«Massiliselt on Narva linna elanikke, Narva-Jõesuu elanikud aga kannatavad selle tõttu, kuna neil on pärast tööd tipptunnil Narvast väga keeruline koju pääseda,» märkis Ida-Viru ühistranspordikeskuse peaspetsialist Valentina Lunina. Ta tuletas meelde, et tasuta maakonnaliinid pandi käiku eelkõige väikeste asulate elanike mugavust silmas pidades, lõpptulemusena aga võidavad sellest hoopis suurlinnade elanikud.