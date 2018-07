Helme Saarsod hukka ei mõista: neil peabki olema mingi ajuline nihe

Ma ei arva, et meil on suur osa, kes kuuluvad sellesse LGBT ühingusse. Ma arvan, et see on väga marginaalne osa ühiskonnast. Ma arvan, et meil suurem osa ühiskonnast on seisukohal, et neid on sügavalt solvatud kooseluseaduse pähemäärimisega, massiivse homopropagandaga, ajupesuga, mis teeb inimestele selgeks, et normaalne perekond on halb, sest selles mehed peksavad naisi, aga homoperekond on hea, sest seal lapsed saavad turvalise kodu. Ma arvan, et selline väärakas propaganda on ühiskonna pahaseks teinud ja selle üheks ilminguks on Mart Saarso postitus. Kui te arvate, et ma hakkan teda siin hukka mõistma, siis te küll eksite.