Kiirabi väljakutsed on selle kuumaperioodi kõrgeimad

Adlase sõnul on kiirabi väljakutsed selle kuumaperioodi kõrgeimad. «Laupäeval oli 300 väljakutset, mis on 50 võrra rohkem, kui tavalisel päeval sellel aastaajal,» ütles Adlas.

Peaarsti sõnul ei ole ühte kindlat põhjust, miks inimesed suvel kiirabi vajavad. «Mesilaste nõelamised, rannatraumad, mõned päikesepisted, alkoholi pruukimisest tingitud probleemid,» loetles Adlas, lisades, et suvel on patsiendid natuke teistsugused kui talvel.

Adlase sõnul peaks kuuma ilmaga kiirabi kutsuma siis, kui inimesel on mingeid eluohtlikke tervisenäitajaid. «Kui inimene on teadvuseta, ta ei suuda liikuda või rääkida, hingamine on häiritud,» rääkis peaarst. Muude palavaga tekkinud probleemidega soovitas Adlas perearsti poole pöörduda.