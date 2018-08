Vanad armastuskirjad ärgitasid politseinikke end proovile panema

Kuigi operatsioonist on möödas vaid pisut üle kuu, on Arvo veendunud, et tema pärast see ettevõtmine küll pooleli ei jää. Alles paar päeva tagasi sõitis ta rattaga Viitnalt 81 km kaugusele Tallinna tööle. «Praegu oli isegi palav sõita, aga eks ma olen külmade ilmadega käinud Kuusalu tanklas ajalehte ostmas, sest jalad külmetavad,» ütles varem maratonijooksuga tegelenud mees.

«Mis sa teed, kui peres on üks auto,» pistab Taimi naerdes vahele. Tema valmistub kodujärvel puupaadiga aerutades.

Kuna elatakse teine teisel pool Soome lahte, on koos harjutada saadud vaid kolm-neli korda. Ühise rütmi leidmine ongi nii Taimi kui ka Arvo arvates ilmselt kõige keerulisem. «Kas mina kiirustan, aga vahepeal tundub, nagu oleks paadil pidur peal,» ütles Arvo. Taimi usub, et sõudmine saadakse klappima esimese kümne kilomeetri jooksul. «Oleme pidanud lapsepõlves nii palju asju koos tegema, et saame hakkama. Nagu ka siis, kui ema pidi haiglasse minema ja meie lüpsta jäi kuus lehma. Vaatasime laudaukselt, mida teha, aga tehtud sai,» ütles Taimi.

Arvo ja Taimi loodavad, et augusti alguses on piisavalt tuulevaikset aega, et kümne tunniga sõuda Helsingist Tallinna. FOTO: Joakim Klementi

Seda, et pärast üle lahe jõudmist kumbki teineteist näha ei taha, õde-vend ei usu. «Vaatasin, et süst on nii pikk, et saan kaugemale istuda,» arvas Arvo. Aga seiku, kus keegi poole sõudmise peal välja hüppab ja minema ujub, meenub nii Taimile kirikuvene võistlustelt kui ka Tatjana Jaansonile Nõukogude Liidu koondise ajast.

«Mulle ei olnud midagi rasket, sest olen eluaeg sõudnud ja valmistusin ka kõvasti, aga nii kaua on lihtsalt raske paadis olla, sest selg ja tuharad väsivad ära,» rääkis 9,5 tunniga üle lahe sõudnud Jaanson. Arvo pakkus seepeale, et äkki peaks kodus lõikelaual istudes telekat vaatama, et tagumik ära harjuks.

Ilmaga peab vedama

Jaanson on kindel, et Taimi ja Arvo jõuavad Helsingist Tallinna kiiremini kui tema omal ajal, sest saavad kordamööda puhata. «Peamine on ilmaga vedamine ja tuulevaikust peab jaguma kogu sõudmise ajaks,» oli ta veendunud.

Kõige kriitilisem koht lahel on kümnekilomeetrine koridor, kus tuleb kaubalaevad mööda lasta. «See on ju meri, tuleb vaadata, et mõni jobukakk ei hüppa sulle oma lõbusõidukaatriga ette,» lisas Jaanson. Kuna öösiti on liiklust merel vähem, tuleb ka õel-vennal valida ilmselt öine sõiduaeg, et vältida suurte laevade tekitatud laineid. Taimi loodab, et sõudes pääsevad nad küljetuulest. Merelaineid ta ei karda, sest järvelainetus on palju ohtlikum. «See on selline terav,» näitas ta käega ja lisas: «Ega me ümber ikka lähe».