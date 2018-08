Homne ilm on kuiv ja tuleb kuni 27 kraadi sooja

Kõrgrõhkkond sirutab oma harja kindlalt üle Baltimaade ja hoiab ilma kuivana. Lõunakaarde pöörduv tuul on rahulik, vaid õhtuks kogub saartel veidi hoogu.



Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, pärastlõunal tugevneb saartel kagutuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 22 kuni 27 kraadi.



Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, öö hakul põhjarannikul lääne- ja loodetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 14, rannikul kohati 18 kraadi.