Postimehe artikkel vanadest armastuskirjadest sai üllatava järje

«See oli puhas juhus, et ma olen praegu Eestis ja mitte Islandil, kus ma suvel tööd teen,» ütles eile Pirital üle lahe sõudnud õe-venna kodumaale jõudmist oodanud seismoloog Heidi Soosalu. Tänu Postimehes ilmunud loole sai ta teada, et on päevavalgele tulnud tema onu kunagised armastuskirjad.