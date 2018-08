Parvlaeva Leiger tabas tehniline rike

Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro ütles kella 22.40 ajal Postimehele, et kell 22.06 sai laev Rohuküla sadamas silduda ning endiselt käib sõidukite mahalaadimine. Kuna Leiger pidi tehnilise rikke tõttu silduma teistpidi, võtab see tavapärasest kauem aega. Et Rohukülas on vaid üks kai, mis teenindab uusi parvlaevu, tuli parvlaev Tiiu väljumine ära oodata ning pärast seda pääses kai äärde Leiger.