«Mulle on eriti maitsenud viinerid, mille maitsest saab aru, et mingit jama neis pole. Aga teistele vist maitseb ka, sest kaupluses on nad sageli otsas,» kiitis majandus- ja taristuminister Kadri Simson eile Facebooki vahendusel Eesti Lihatööstuse toodangut. Sealjuures andis ta teada, et jalgu on alla saamas nende ühine tegevus, kus põllumajandustootja ise oma toodangut ka väärindab.