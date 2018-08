«Otse Postimehest» külaliseks on neljapäeval ajaloolane Meelis Maripuu

Ajakirjanik Ainar Ruussaar tahab totalitaarsete režiimide kuritegusid uurivalt Maripuult teada, miks on natside ja kommunistide kuritegudesse suhtumisel topeltstandardid ning millest tuleneb sageli poliitikute ja isegi erinevate riikide juhtide soov väänata ja tõlgendada juba läbiuuritud ning tõestatud ajaloosündmusi. Kõne alla tuleb ka ajaloo mäletamise teema ning lähiajalugu käsitlevate allikate usaldusväärsus ja ajaloolaste allikakriitilisus.

Neljapäev on üleeuroopaline totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäev, selle puhul avatakse Tallinnas Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaal ning toimub rahvusvaheline «Euroopa mälu ja kommunistlike režiimide kuriteod: teostamata utoopia miljonid ohvrid». Konverentsi eesmärgiks on käsitleda rahvusvahelisel areenil teiste sündmuste varju jäänud kommunistlikke kuritegusid ja nende tagajärgi ning Euroopa ühise mälestamiskultuuri võimalikkust. Kõnelejate seas on tuntud rahvusvahelised nimed nagu kirjanik ja näitekirjanik Sofi Oksanen, ajaloolane ja Toronto ülikooli ajalooprofessor Andres Kasekamp, ajaloolane ja Exeteri ülikooli ajalooprofessor Richard Overy, Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu usalduskogu liige Göran Lindblad ning ajaloolane ja Vene Memoriali teaduskeskuse juhatuse aseesimees Nikita Petrov.