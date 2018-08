Eestlaste ja soomlaste sõpruse küla

See on ajaloolaste poolt üksmeelselt esimeseks luteriusulistest ümberasujate asupaigaks nimetatud küla Venemaal. Luterlased asutasid küla 19. sajandi esimestel aastatel. Küll on aga lahtine, kes olid esimesed Tsaari-Venemaa loodeosa luterlased. Pretendente on kolm: soomlased, lätlased ja eestlased.

Mõni aasta tagasi monumentaalse raamatu «Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin» avaldanud riigikogulasest ajalooprofessor Aadu Must väidab, et need olid eestlased. Esialgu on Must oma versiooniga selges vähemuses. Enamik arvab Rõžkovo esimesteks asukateks soomlasi.