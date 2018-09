Nädala esimeses «Hommikus!» on külas Tiit Sukk ja Veikko Täär, kes räägivad absurdimaigulisest komöödiafilmist «Mehed», mille võtted said mõni aeg tagasi läbi. Hiljutiste küberrünnakute valguses vestleme aga küberturbeeksperdi Klaid Mägiga. Eesti Vabariigi juubeliaastale pühendatud balletist «Keres» räägime aga Teet Kase ja Ülar Markiga. Veel on «Hommikus!» külas aastaid maalimisega tegelenud sarmikas Mart Sander, kes muuseas alustas uuesti ka kooliteed.