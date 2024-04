Kiviselg rääkis, et möödunud nädal oli intensiivne. «Vene vägede rünnakute arv on nädala alguses tõusnud saja rünnakuni ööpäevas. Nädala teises pooles on see mõnevõrra langenud – 80 rünnakuni ööpäevas,» lausus Kiviselg. Ta lisas: «Mõlemad pooled on rindel teinud üksuste rotatsiooni ja ümbergrupeerumist, millega kaasnevaid eksimusi püüavad vastapooled edundada.»