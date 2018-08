Kaja Kallas lükkas euroskeptikust erakonnakaaslase Gräzini väited ümber

Euroopa Parlamendi liikmeks siirduv Gräzin ütles Postimehele, et Kaja Kallas on Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu ehk ALDE fraktsiooni juhtkonda nimetanud «tagatoadiilide juhtkonnaks, kellel puuduvad aated». Kaja Kallas nimetas seda väidet valeks.

Kallas ei jaganud ka Gräzini ütlust, mille kohaselt on vähemalt pooled Reformierakonna liikmed euroskeptikud. «See on Gräzini hinnang, mida mina ei jaga. Reformierakond on alati olnud Euroopa-meelne,» ütles Kallas Postimehele.

Gräzini intervjuus oli teisigi vastuolusid. Poliitik kinnitas, et on veendunud vaba majanduse pooldaja ja igasuguste turupiirangute ning protektsionismi vastane. Samas ütles ta, et Euroopa Liidus kehtiv kapitali vaba liikumine on viga ja kapitali liikumist tuleks suunata sinna, kus on halvem olukord. Gräzin väitis, et Euroopa Liit peaks ka tsentraliseerima energeetika, et pidada selles valdkonnas tõhusamalt läbirääkimisi Venemaaga ja Ameerika Ühendriikidega.

Euroopa Liit on põhjendanud kapitali vaba liikumise poliitikat sellega, et ühel turul tegutsemine võib majanduse tsüklilise arenemise tõttu olla riskantne ja turvalisem on investeerida mitmele turule.

Gräzin nimetas Euroopa Keskpanka «naljategemiseks» ja tõi eeskujuks Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi ehk sealse keskpanga. «Kujutage nüüd ette, et elame riigis, kus on stabiilne Euroopa raha ja stabiilne Euroopa energeetika ning kõik ülejäänu on absoluutselt vaba. See oleks minu ideaalne ühiskond,» rääkis Gräzin.

USA Föderaalreservi funktsioonideks on muuhulgas tagada riigi rahapoliitika kujundamise kaudu finantssüsteemi stabiilsus, stabiilsed hinnad, mõõdukad intressimäärad ja maksimaalne tööhõive. Euroopa Liidu rahapoliitika eest vastutav Euroopa Keskpank peab tagama hinnastabiilsuse euroalal, hoidma mõõdukat inflatsiooni ja määrama baasintressid.