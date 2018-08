Kärdla sadama kohtuasja arutamine jätkub septembris

Reedel, 24 augustil toimus Pärnu maakohtus eelistung, kus pandi paika uued kohtuistungite ajad. «Seni on uuritud prokuröri esitatud tõendeid, enamik prokuröri kirjalikest tõenditest on uuritud, on kuulatud ka tunnistajaid. 11. septembril jätkab kohus prokuröri tunnistajate kuulamist, seejärel veel kaitsjate tõendid ja süüdistatavate ülekuulamine,» ütles kohtute avalike suhete teenistuse juht Janar Filippov.