Ümarlaud superministeeriumis: kuidas ohjeldada vandaalitsevaid noortekampasid?

Urmas Reinsalu ütles, et alaealiste riskikäitumise ja süüdetegude ennetamiseks pandi eile õhtul paika uued kuritegude vastu võitlemise prioriteedid. Muuhulgas on prioriteediks alaealiste seaduserikkumistega tegelemine.

„Me peame rohkem panustama koostöösse. Nende noorte arv, kes vajavad abi, pole massiline. Me räägime 300st riskikäitmusega noorest Harjumaal. On jõukohane leida neile personaalseid lahendusi,“ ütles Reinsalu.

Lisaks on plaanis võimaldada hakata rakendama erinevaid mõjutusmeetmeid.

Siseminister Andres Anvelt ütles, et kogu süsteem on üles ehitatud väga hästi. "Probleemiks on osapoolte vaheline koostöö puudumine," ütles Anvelt.

"Noorte taoline käitumine pole vähese menetluse viga vaid see, et nende muresid ei panda tähele. Oleme end liiga kinni jooksnud sellest, et näeme sotsiaalmeedias kohutavaid kaadreid," ütles Anvelt.

Ta lisas, et statistika järgi on noorte vägivaldne käitumine aastatega vähenenud. Ka põhja prefektuuri prefekt Kristjan Jaani ütles, et vägivaldsete tegude levikut ja kasvu pole. "Neid on lihtsalt rohkem näha tänu sotsiaalmeediale," ütles Jaani.

Kell 13.45 toimuval pressibriifil andisd ümarlaual arutatust ülevaate ja vastavad küsimustele justiitsminister Urmas Reinsalu, siseminister Andres Anvelt, Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder, Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern ja Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani.

Sel suvel on kõneainet pakkunud mitu juhtumit, kus noorte seltskonnad on avalikus ruumis vandaalitsenud. Sageli on ohvriteks juhuslikud möödakäijad.

Eelmise kolmapäeva öösel kella 23.30 paiku tungisid Mustamäel kolm eesti keelt kõnelevat noort kallale 17- ja 15-aastasele noormehele. Relvataolist eset ja vägivalda kasutades võeti ühelt kannatanult ära vöökott isiklike esemetega ja teiselt kannatanult võeti ära rula. Üks kannatanutest viidi haiglasse.

2. augusti hilisõhtul laekus politseile teade selle kohta, et Mere puiesteel tungisid kahele mehele kallale neile tundmatud noormehed, kes võtsid vägivalda kasutades ära mobiiltelefoni maksumusega 300 eurot, kaks pudelit õlut ja pooliku sigaretipaki. Politsei pidas kahtlustatavatena kinni kolm inimest: kaks 15-aastast noormeest ja ühe 21-aastase mehe.

Ööl vastu 31. juulit marssis Tartus mööda tühja Tähe tänavat linnast välja omapärane jõuk teismelisi - pealtnäha umbes 12-17aastased, lühikesed püksid jalas, üks tõukerattal -, kes üritasid varastada ühe ettevõtte hoovil seisnud BMW M3e.