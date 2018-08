Toom võrdles 1940. aastat Eestis nüüdsete värviliste revolutsioonidega

«Aga mis juhtus 1940. aastal - mulle tundub, et see oli tõenäoliselt midagi sellesarnast nagu meie mittearmastatud värvilised revolutsioonid - eliidi lõhenemine, demonstratsioonid - osa on poolt, osa vastu, kuidagi nii,» ütles Toom telekanali Rossija saates «Pühapäeva õhtu Vladimir Solovjoviga».

«Probleem pole selles, kuidas me vaatame 1940. aastal juhtunut, vaid selles, et me kanname okupandi narratiivi üle venekeelsele elanikkonnale. Seda tehakse täiesti konkreetse poliitilise eesmärgiga - osa elanikkonnast kõrvaldatakse sellega riigi juhtimisest ja see justkui sobib kõigile,» rääkis Euroopa Parlamendi saadik Toom.