Reinsalu: vägivaldsed noortejõugud tuleb kiiresti laiali ajada

«Kui kuritegevuse statistikas on suurim osakaal varavastastel kuritegudel, siis alaealiste kuritegevuses just vägivallal. Noortejõukude sisemine kultuur võib kiiresti liidrite autoriteeditaotluses kasvada jõhkralt provokatiivseks vägivallaks, kus väljakutsuvus ja ohvri alandamine on eesmärk iseeneses,» ütles justiitsminister.

«Alaealiste kuritegevus on taimelava korduvkuritegevusele, mistõttu peab seda tööd efektiivsemalt planeerima. Palun ümarlaual eraldi vaatluse alla meedias aset leidnud juhtumid, sest just need peavad olema aluseks menetlejatele. Töö noortekampadega peab ka sisuliselt muutuma intensiivsemaks – algama kohe menetluse ajal ning hõlmama samaaegselt erivaldkondade meetmeid. Enamasti jäävad ebapiisavaks need sekkumised, mis on lühiajalised ja keskenduvad vaid üksikutele probleemidele noore elus ega suuda muuta tema igapäevaelu,» märkis justiitsminister.