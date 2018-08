Eesmaa kritiseeris Yana Toomi toodud võrdlust

Eesmaa sõnas, et Nõukogude Liidu kavatsused Baltimaades on hästi dokumenteeritud ning Eesti ja teiste riikide iseseisvuse kaotamist kinnistati 1939. aastal NSVLi ja Natsi-Saksamaa välisministrite allkirjastatud Molotovi-Ribbentropi paktiga. Selle salaprotokollid jagasid Euroopa kahe totalitaarse režiimi vahel. «Ultimaatumite, eriesindajate ning suurearvulise punaarmee jälgimisel ja suunamisel toimunud protsesse ei saa osa rahva tahte väljenduseks pidada ka siis, kui Eesti kodanike seas leidus kaasajooksikuid,» ütles keskerakondlane.

Ta tõdes, et Toomi võrdlus 1940. aastal toimunu ja värviliste revolutsioonidega oli kahtlemata ebaõnnestunud ning jätab Eestis toona toimunust väga ekslikku mulje. «Arusaadavalt tekitavad sellised laused küsimusi ja usun, et Toom põhjendab mõeldut lähemalt,» ütles Eesmaa.

«Aga mis juhtus 1940. aastal - mulle tundub, et see oli tõenäoliselt midagi sellesarnast nagu meie mittearmastatud värvilised revolutsioonid - eliidi lõhenemine, demonstratsioonid - osa on poolt, osa vastu, kuidagi nii,» ütles Toom telekanali Rossija saates «Pühapäeva õhtu Vladimir Solovjoviga».

«Probleem pole selles, kuidas me vaatame 1940. aastal juhtunut, vaid selles, et me kanname okupandi narratiivi üle venekeelsele elanikkonnale. Seda tehakse täiesti konkreetse poliitilise eesmärgiga - osa elanikkonnast kõrvaldatakse sellega riigi juhtimisest ja see justkui sobib kõigile,» rääkis Euroopa Parlamendi saadik Toom.