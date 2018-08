Ringkonnakohus kergendas tapmises süüdistatava mehe süükoormat

Kui Harju maakohus leidis 2017. aasta augustis, et Martini süü tapmises on tõendatud ning mehel tuleb selle eest kanda kümneaastane vangistus, siis Tallinna ringkonnakohus muutis kolmapäeval seda otsust.

Nimelt leidis teise astme kohus, et ohvri peksmine käte ja jalgadega Martini poolt pole tõendatud. Küll aga on tõendatud see, et Martin lõi ohvrit telliskiviga, samas pole selge, kas just see hoop põhjustas kannatanu surma. Seega mõistis Tallinna ringkonnakohus mehe süüdi tapmiskatses ja määras talle seitsmeaastase vangistuse.