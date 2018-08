Ametist lahkuva Soome suursaadiku uus töö on seotud hübriidohtudega

«Vaatamata sellele, et hübriidiohtude vastane heidutus on liikmesriikide vastutada, ei tunne ohud riigipiire. Seetõttu on riikide vaheline koostöö hübriidiohtude tõrjumiseks väga oluline. Selle teadvustamine on piiriülese koostöö parimaks vahendiks. Mul on väga hea meel, et pärast Eestis veedetuid värvikaid ja toredaid aastaid, saan alustada Helsingis väga aktuaalsete rahvusvaheliste küsimustega ning rakendada uues töös kogu oma karjääri jooksul kogunenud kogemusi,» ütles suursaadik Narinen.