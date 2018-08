Kalev Lillost saab Gräzini nõunik

Reformierakonna musta raha skandaal puhkes 2012. aastal, kui tollane reformierakondlane Silver Meikar Postimehes kirjutas, et on annetanud erakonna kassasse raha, mille päritolu on talle teadmata. Riigiprokuratuur algatas kriminaaluurimise, mis lõpetati otseste tõendite puudumise tõttu. Tollal justiitsministri ametis olnud Michal ja riigikokku kuulunud Lillo avaldasid selle järel ühise teate, milles väitsid, et nüüd on must valgel tõendatud, et õhku heidetud kahtlused ei vasta tõele. Samas oli kriminaalasja lõpetamise määrus kaudseid tõendeid toimunu kohta tulvil.