Siiski pole kõik nii lihtne, kui esmapilgul paistab. Nimelt on tegemist registripõhise rändesaldoga, mis ei arvesta registreerimata rännet. Kui eeldada, et väljarände registreerimine ei ole 2000. aastate esimese kümnendiga võrreldes paranenud ning umbkaudu 30 protsenti väljarändest on ikka registreerimata, siis oleks rändesaldo päriselt hoopis mõnesaja inimesega negatiivne. Samas peavad uuringu autorid võimalikuks, et rändejuhtumite registreerimine on paranenud, ning see tähendab, et rändesaldo on positiivne.