Galerii: marjuline süütas kogemata maja

Eile õhtul kella 23.02 ajal helistati Paide linnast häirekeskusesse ja öeldi, et Tallinna tänaval asuvas puumajas on tulekahju. Päästjate saabudes põles tühjana seisva maja üks tuba. Ruumis olnud vanem naine sai hoonest ise välja ega saanud vigastada.

Pärast seda, kui meedikud naise üle vaatasid, ütles ta, et tahtis hommikul marju minna korjama. Kuigi proua elab ka praegu Paides, oli tema kunagine elukoht just selles, põlema läinud korteris. Naine otsustas öö Tallinna tänaval, tänaseks juba aastaid tühjana seisvas majas veeta, sest sealt on lühem maa marju korjama minna. Enda sõnul põletas ta toas küünalt, see kukkus ümber ja süütas kogu toa.