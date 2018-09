Äpid, mis aitavad hinge eest hoolt kanda

Paavst Franciscus on sotsiaalmeedia toetaja ja agar kasutaja. Tal on Twitteris 17,8 miljonit ingliskeelse konto jälgijat. Lisaks on paavstil veel kaheksas keeles Twitteri kontod, sh araabiakeelne. Kuna paavst ja tehnoloogia astuvad ühte jalga, siis annab Arter ülevaate äppidest, mis aitavad ristiinimesel hingerahu leida, tarkust koguda ja hinge eest hoolt kanda.