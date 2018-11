Sikkuti sõnul asutakse ulatusliku infolekke põhjuseid haridusministeeriumist otsima

«Minu jaoks on ka väga vähe tõenäoline, et keegi tahtlikult süstemaatiliselt on võimaldanud nende andmete avalikuks muutumise. Ma arvan, et kui tegu on inimliku komponendiga, siis see on kindlasti mittetahtlik, pigem on tegemist eksimusega,» lausus Sikkut. Tema sõnul on andmetele ligipääsu piiramisel riist- ja tarkvaralised nõuded, kuid väga oluline on, et andmete sisestajad ja kasutajad teaksid, mida andmetega teha tohib.