Briti kohus kaalub Sarkozy lähikondlase väljaandmist

Prantsuse prokurörid kahtlustavad, et Sarkozy rahastas 2007. aasta presidendivalimistel oma kampaaniat seadusvastaselt, kui kirjutas selle arvele Liibüa endiselt liidrilt Muammar Gaddafilt saadud raha.

Lisaks kahtlustavad nad, et ta on seotud 2009. aastal toimunud villamüügiga, ning aitas 2012. aasta algul Prantsusmaalt põgeneda Gaddafi endisel kantseleiülemal Bashir Saleh'l, kui too seisis silmitsi Liibüa vahistamisnõudega.