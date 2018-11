13 tervisenäitajat, mida arstid soovitavad kontrollida

Vereproov on enamasti esmane uuring tervisliku seisundi hindamiseks, sest see on kiire, täpne ja suhteliselt lihtne teostada. Erinevaid vereanalüüse on tuhandeid, mistõttu on verenäitajate abil organismi hetkeseisu kohta võimalik väga palju infot teada saada. Kõiki analüüse muidugi korraga teha ei saa ega ole ka vaja. Kuid millest siis alustada? Kui suuremaid terviseprobleeme ei ole või esinevad ebamäärased kaebused (väsimus, kaalumuutus, sage haigestumine nn külmetushaigustesse jne), tuleks esmalt kontrollida neid verenäitajaid, mis annavad ülevaate organismi üldisest seisundist ning võimaldavad tuvastada ka esmapilgul varjatud terviseriske.