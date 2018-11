Vallavanem: Kuressaare kesklinna ehitustöödel tehti vigu

«Meil pole mõtet üldse vabandama hakata,» sõnas Kallas, tunnistades, et möödalaske on. Tema sõnul on töötatud parimas tahtmises seda projekti edukalt läbi viia, kuid teekond on olnud konarlik. Kallas ütles, et selliste asjade ehitamise kogemust omavalitsusel varasemast pole. Lasteaedasid ehitatakse näiteks tihedamini ja nendega on asjad juba selged.

Mart Mäekeri sõnul ei poleks pruukinud olla nii optimistlik, et sügiseks saab kesklinna katte alla. Ta nentis, et suur osa töödest on siiski tehtud, sealhulgas ka maa-alused tööd, kus oli ka omajagu probleeme.