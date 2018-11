Keskerakond sihib bürokraatia vähendamist ja kulukärbet

Samuti soovib Keskerakond jätkata riigireformiga – muuta riik tõhusamaks, liita ametkondi, arendada e-riiki ning jõustada maakonnakeskusi. Riigihalduse ministri Janek Mäggi kinnitusel on Keskerakonna eesmärk tuua riik kodanikule võimalikult lähedale. Selleks on käivitatud riigimajade projekt suuremates maakonnakeskustes, kuhu koondatakse mitmed riigiasutused ja kodanikele vajalikud teenused.

«Maakonnavisiitide käigus olen näinud, et väikelinnades on haritud inimesi, noori, kes jääksid kodukanti, kui oleks piisavalt tööalaseid väljakutseid. Riik teeb analüüsi, kuidas saaks regionaalne areng tuge just riigiasutuste hajutamisest ning kas see aitaks vähemalt osad noored pered tagasi Eestisse,» sõnas Mäggi. «Meie poolt pakutav noore pere eluasemelaenu sissemaksegarantii võiks olla lisaboonuseks.»