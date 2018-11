Aasta isaks kuulutatud Einart Kase tütar Mari: hindan, et ta õpetas mind olema tugev

«Hindan oma isa juures just seda, et ta õpetas mind olema tugev. Ta õpetas mulle, et ainult tahtmisest ei piisa, et ma pean tööd tegema ja pingutama selle nimel, mida tahan saavutada. Väiksena ei olnud mul kunagi sellist tunnet, et teda ei oleks. Ta oli alati minu jaoks olemas. Eelmine aasta kinkisin talle sokid, kuhu oli peale kirjutatud «parim isa». Tegelikult arvan, et see tiitel ise on tema jaoks tõenäoliselt sama väärtuslik kui need sokid,» kommenteeris Einart Kase tütar Mari Kask (23).

«Minu isal on õnnestunud üles kasvatada 12 last ilma, et lapsed oleks pidanud kunagi tundma, et see oli tema jaoks raske. Ta on tõsine, range, aga mitte karm. Tema sõna maksab, aga ta ei pea selle jaoks tegema kõva häält ega ähvardama. Ta on autoriteetne, aga mitte autoritaarne. Alati kui mul oli vaja, oli ta minu jaoks olemas aga samas me oleme kasvatatud nii, et me ei küsi väga abi, kui meil otseselt seda abi vaja pole. Aga kui on vaja, siis on alati kelle poole pöörduda,» iseloomustas perepoeg Karel Kask (31).