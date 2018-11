Patarei pannakse müüki järgmise aasta alguses

Nüüd öeldi Postimehele Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist (RKAS), et Patarei oksjon on endiselt plaanis. «Täna koostatakse müügitingimusi ning valmistatakse ette müügiprotsessi. Loodame kokkulepetele jõuda lähimal ajal ning müügiga alustada järgmise aasta esimeses kvartalis,» kinnitas RKASi kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper.

Patarei müügi vastu on muinsuskaitseorganisatsioonid, kes leiavad, et fordi müümine erainvestorile pole õige. Kardetakse ka seda, et uus omanik võib realiseerida Patarei detailplaneeringu selle osa, mis lubab ehitada fordi kõrvale uusi hooneid. «Uute majade müügist saadud kiire tulu pannakse taskusse ning ajalooline fort jäetakse pankrotipessa lagunema,» on müügi vastaste üks argumente.