Imre Arakas tunnistas end Iirimaal mõrva kavandamises süüdi

Kriminaalasjade erikohus loodi Iirimaal 1972. aastal, et arutada terrorismis süüdistatavate IRA liikmete süüasju. Kriminaalasjade erikohtu tegevust on kritiseerinud inimõigusorganisatsioon Amnesty International ja ÜRO inimõiguste komitee, kes leiavad, et IRAst põhjustatud terrorioht on Iirimaa jaoks ammu läbi ning kõiki kriminaalasju tuleks menetleda tavalises kohtusüsteemis.