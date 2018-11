California põlengupiirkonnas on kadunud üle 200 inimese

Paradise’i linnapea Jody Jones ütles, BBC-le, et suurem osa linnast on hävinud. «Suurem osa elupiirkondadest on kadunud. Ma ütleks 90 protsenti. Mul oli võimalus seal käia ja ise vaadata. Peaaegu kõik inimesed, keda ma tean, kaotasid oma kodu,» kirjeldas ta.

Põlenguala Paradise’i ümbruses on 45 000 hektari suurune. Tuletõrjujate teatel on see osaliselt kontrolli all.