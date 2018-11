«Mind äratas täna varahommikul kella 2:15 paiku videos kuuldav heli. See oli palju valjem, kui videos kuulda võib,» kommenteeris tuvastamata heli Stewart Johnson.

Tema sõnul avas ta seejärel korraks akna, kuid kuna heli oli nii vali, otsustas ta selle uuesti sulgeda. Seejärel suundus ta õue, sest kartis, et toimunud on autoõnnetus ja keegi vajab abi, lastes tähelepanu saamiseks signaali.

«Õue jõudes panin ma tähele, et hääl läks valjemaks ja vaiksemaks just nagu õhurünnaku sireen,» kirjeldas Johnson, tunnistades sealjuures, et see muutis ta närviliseks. Nii vaatas ta oma telefoni, et näha, kas talle on saadetud riiklik hädaohu hoiatus.

«Ma vaatasin kõiki uudistekanaleid, aga kuskil polnud infot. Siis ma tegin sellest video,» sõnas Johnson. Tagasi magama läks ta pool tundi hiljem kella kolme paiku, mil hääl lõppes.

«Enne kella kahte öösel läks mul uni ära ja mulle tundus, et see hääl kestis kuni selleni, kui nelja paiku lõpuks uuesti magama jäin,» kirjeldas Nafta tänaval elav Kaur Maran, lisades, et talle ei tundunud nagu tegemist oleks olnud häiresireeniga.

«Mulle kõlas see rohkem nagu keegi teeks kuskil mingit väga imeliku häälega tööd,» kirjeldas Maran. Ta meenutas, et tundus nagu oleks hääle tekitaja mööda tänavat edasi-tagasi sõitnud.«Sellepärast siis ka see heli tugevuse tõus ja langus,» sõnas Maran.

«Elan raudtee ääres, Fahle majas, ning mind äratas too heli ka öösel üles. Heli läks vaikselt järjest tugevamaks,» kirjeldas Postimehe lugeja Jaan.

Jaani sõnul tundus, et ühel kaubarongil jäi lihtsalt udupasun peale tuututama. «Öösel sellel kellaajal see rong tavaliselt peatub Ülemiste ülesõidu juures mingiks ajaks ja seekord ta tegi seda koos pasunaga täpselt maja ees,» sõnas Jaan, lisades, et ufod oleksid muidugi toredamad olnud.

«Sama heli oli ka Nõmmel, Tallinnas augusti kuus. Algas kella üheksa ajal õhtul ja lõppes enne kella ühteteist ja nii mitmed päevi järjest,» kirjeldas Siim Kauge.

Tema sõnul on suure tõenäosusega tegemist raske tehnikaga, mis kasutab suurt vee või õhu survet. «See alguses üles keriv ning seejärel stabiilseks jääv vinguv heli tulebki vaakumpumbast,» selgitas Kauge.

«Lihtsalt suvel lõppes see enam vähem viisakal ajal ära, et mitte linna öörahu rikkuda,» sõnas ta.

Kauge lisas, et ilmselt likvideeriti öösel kuskil mõnda ummistust või toimusid puurimistööd.