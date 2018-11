Tõnis Saarts: EKRE dikteerib agenda

Rändetemaatika erutab Eesti valijat, nentis Saarts. «Seda on näidanud ka varasemad küsitlused: 2015 rändekriisi aegu pidasid Eesti elanikud seda probleemiks number üks, kuigi meile tuli alla kahesaja pagulase ja neistki pole palju alles. Nii et reaalseid probleeme Eestil sellest tulnud ei ole – see on selline kujuteldav oht, ja erakonnad on selle arvelt populaarsust kogunud.»

Saartsi hinnangul on selgelt näha, et ühiskonnas on toimunud konservatiivne pööre, ja paremparteid üritavad selle arvelt hääli saada. «Ka liberaalsemates erakondades on tekkinud lõhe liberaalsema ja konservatiivsema tiiva vahel,» kõneles Saarts. »Seda näeme mõnel määral Keskerakonnas, aga ennekõike Reformierakonnas, kus on selge rahvuskonservatiivne tiib, kes on võtnud jäiga seisukoha nii migratsiooni kui ka vähemusi puudutavaid teemadel.»

Liberaalseid inimesi on Saartsi sõnul üritanud kõnetada sotsiaaldemokraadid – kui edukalt, see on iseasi, ja ka Reformierakond. Küll on aga on ühemõtteliselt liberaalsesse nišši sisenenud uus erakond Eesti 200, mille puhul pole vähemasti praegu põhjust lõhestumisest rääkida.