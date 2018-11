ERRi nõukogu soovib arutada ETV+ peatoimetajaks valitud Taklaja kodakondsuse küsimust

«Ma ei usu, et see mind kuidagi mõjutab,» kommenteeris Taklaja. «Ma olen Eestis 16 aastat elanud. Mul on siin abikaasa, kes on eestlane ja Eesti kodanik, kelle tõttu ma siia tulin. Mul on lapsed, kes on Eesti kodanikud ja kui mul oleks võimalus saada topeltkodakondsus, siis ma oleks kahtlemata saanud ka Eesti kodakondsuse juurde,» rääkis Taklaja. «Aga kuna minupoolne perekond on kõik Peterburis, Venemaal, siis puhtalt pragmaatilistel põhjustel on mul raske Vene kodakondsusest loobuda.»