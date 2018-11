Põhjala kaitseministrid harjutasid lauaõppusel sõjalist mobiilsust

Lauaõppuse eesmärk oli leida viise bürokraatia vähendamiseks ning taristu ja transpordi kasutusvõimaluste parandamiseks olukordades, kus on vaja liigutada suurel hulgal vägesid. Luige sõnul on selline õppus Eestile eriti oluline, sest NATO vägede meile jõudmise kiirus on otsustava tähtsusega.